В Україну прийдуть сніг, вітер і потепління, - синоптик Наталка Діденко про погоду на вихідні

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



5 лютого в Україну прийдуть сніг, мокрий сніг і посилення вітру.



Спочатку опади накриють західні та північні області. У Центрі волога погода буде вдень 5 лютого, а на Півдні та Сході - ввечері 5 лютого та вночі 6 лютого.



Вітер упродовж 5 лютого в більшості регіонів буде північно-західний з переходом на південно-західний, поривчастий, місцями до штормових поривів.



У ніч на 5 лютого температура повітря на більшості території України становитиме -2...-9°C, а в північних областях сягне -7...-12°C. На Заході очікується близько 0°C.



Удень потеплішає в усіх регіонах України, мороз утримуватиметься тільки на Сході.



У Києві буде хмарна погода, сніг переходитиме в мокрий сніг. У ніч на 5 лютого синоптик обіцяє -6...-9°C, а вдень потепліє до відлиги, але посилиться вітер.



Упродовж 6 лютого температура повітря в Україні становитиме 0...+3°C, а на Півдні - +2...+6°C. У Києві буде суха, тепла та вітряна погода.



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