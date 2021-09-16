В Україну ще прийдуть вересневі потепління, - Гідрометцентр
До кінця вересня в Україну ще прийде потепління. Синоптики прогнозують до +20°C
Про це розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда в інтерв'ю РБК-Україна.
Кульбіда наголосив, що "справа вже йде до зими".
"Тому з кожним наступним місяцем ймовірність потеплінь зменшується, як і їх інтенсивність. Звичайно ж все це відбувається на низькому тлі температур, але після кожного похолодання, як правило, настає певне потепління", - повідомив він.
Однак, потепління вже не може бути таким як влітку.
"Але все одно для осені 15-20 градусів, я думаю, це абсолютно нормальна температура. Тобто громадянам не слід хвилюватися, крім похолодання, в Україні будуть ще й потепління до кінця місяця", - зазначив Кульбіда.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе