В Україну йде холодний атмосферний фронт: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
У неділю, 1 жовтня, до України потроху прийде холодний атмосферний фронт. Проте у суботу, 30 вересня, все ще триматиметься суха та тепла погода
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Прогноз на 30 вересня: буде тепло та сонячно
Зазначається, що в суботу, 30 вересня, по всій території України очікується суха тепла погода.
Протягом дня температура триматиметься у межах +23...+28°C.
"Лише аж ввечері покаже носа з Польщі атмосферний фронт на Волині, Львівщині та Закарпатті - там можливий незначний дощ. Ввечері 30-го жовтня!" - передає Діденко.
Натомість у Києві в суботу - сухо, тепло та сонячно. Температура до +25°C.
Прогноз на 1 жовтня: в Україні похолодає
За словами Діденко, в Україну прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі.
Натомість на сході, півдні, на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю втримається суха сонячна погода.
Температура повітря знизиться і становитиме від +16...+20°C. На півдні, сході та в центрі України - +23...+28°C.
У неділю в столиці буде хмарно, також є ймовірність невеликого дощу з вітром. Крім цього, температура повітря знизиться до +18°C.
- Учора, 28 вересня, Наталка Діденка прогнозувала суху, теплу та сонячну погоду.
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