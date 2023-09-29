В Україну йде холодний атмосферний фронт: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Прогноз на 30 вересня: буде тепло та сонячно

Зазначається, що в суботу, 30 вересня, по всій території України очікується суха тепла погода.

Протягом дня температура триматиметься у межах +23...+28°C.

"Лише аж ввечері покаже носа з Польщі атмосферний фронт на Волині, Львівщині та Закарпатті - там можливий незначний дощ. Ввечері 30-го жовтня!" - передає Діденко.

Натомість у Києві в суботу - сухо, тепло та сонячно. Температура до +25°C.

Прогноз на 1 жовтня: в Україні похолодає

За словами Діденко, в Україну прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі.

Натомість на сході, півдні, на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю втримається суха сонячна погода.

Температура повітря знизиться і становитиме від +16...+20°C. На півдні, сході та в центрі України - +23...+28°C.

У неділю в столиці буде хмарно, також є ймовірність невеликого дощу з вітром. Крім цього, температура повітря знизиться до +18°C.