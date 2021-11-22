В Україну йдуть похолодання і сильний вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"В Україну йде похолодання", - наголосила вона.

23 листопада у більшості областей температура повітря протягом дня становитиме лише +1°C…+5°C, на північному сході подекуди навіть 0°C…-3°C.

У південній частині та на Закарпатті буде тепліше, +6°C…+11°C.

Опади передбачаються у вівторок у західних, північних областях, у південній частині, а також на Луганщині та Донеччині.

У центральних областях та на Харківщині суттєві опади малоймовірні.

На Заході України після дощу та мокрого снігу, які більш можливі найближчої ночі, протягом дня 23 листопада опади припиняться, але буде сильним північно-західний вітер.

У Києві у вівторок також очікується похолодання. Вночі до -2°C, вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +1°C…+3°C.

Дощ та мокрий сніг можливі в Києві, проте опади будуть невеликими.

У другій половині тижня, ближче до вихідних, в Україні знову потепліє.





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