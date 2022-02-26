В Україну заїхали "сплячі групи" диверсантів, які орендували житло

Про це передає ВР.



"На територію України у кожний населений пункт заїхали "сплячі групи". Вказані особи знімали квартири проживали там і чекали часу "Ч", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в основному квартири знімали користуючись послугами ріелторів.



"В населених пунктах ( містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102‼️", - йдеться в повідомленні.



Вказані особи зараз використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп та можуть бути озброєними.





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