В Україну завезли небезпечний сир зі стафілококом

Про це повідомляє RASFF.

Згідно з даними системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів, у сирі Reblochon de Savoie фахівці виявили збудника стафілококової інфекції. Відомо, що цей продукт завезли в Україну.

Зараз експерти досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити свої висновки щодо зараженої продукції.

Що таке стафілокок

Це рід бактерій, які зазвичай зустрічаються в нормальній мікробіоті шкіри та слизових оболонках людей. Найбільш відомим видом є Staphylococcus aureus (прим. - золотистий стафілокок).

Є поширеною причиною шкірних інфекцій, харчових отруєнь і внутрішньолікарняних інфекцій.