В Україну завезли небезпечний сир зі стафілококом
З Франції в Україну завезли сир Reblochon de Savoie, у якому міститься отруйна бактерія стафілокок
Про це повідомляє RASFF.
Згідно з даними системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів, у сирі Reblochon de Savoie фахівці виявили збудника стафілококової інфекції. Відомо, що цей продукт завезли в Україну.
Зараз експерти досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити свої висновки щодо зараженої продукції.
Що таке стафілокок
Це рід бактерій, які зазвичай зустрічаються в нормальній мікробіоті шкіри та слизових оболонках людей. Найбільш відомим видом є Staphylococcus aureus (прим. - золотистий стафілокок).
Є поширеною причиною шкірних інфекцій, харчових отруєнь і внутрішньолікарняних інфекцій.
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