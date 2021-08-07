В Умані біля дитсадочка застрелили алабая

Сьогодні, 7 серпня 2021 року, черкаськ видання Про все оприлюднило відомі наразі подробиці цього випадку, передає Еспресо.TV.



Свідки інциденту повідомляють, що пес мав господарів, але через невідомі причини упродовж кількох годин гуляв містом. Зоозахисники Умані наголошують, що зі свідчень різних свідків пес поводив себе адекватно - ні на кого не нападав і не проявляв агресії.



"Пес домашній, але пів дня гуляв містом, зі свідчень різних людей, поводив себе адекватно. Тому сказати, що керувалоло людиною, яка стріляла, ми не можемо. Каже, що пес кинувся, хоча стрілок, зі свідчень громадян, володіє територією, де пес тимчасово проживав", - зазначають зоозахисники.



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Уманчанка Людмила Драч зауважує, що в пса стріляли кілька разів.



"Цей пес перебував на території комплексу "Олімп" близько трьох тижнів. Сильно завивав по ночах. І ніхто з сусідів не посмів скривдити собаку. А у власника рука піднялася і серце не стрепенулося. Подія відбулась опівдні. В цей час деякі батьки забирають малюків з 8 садочка, розташованого навпроти комплексу. А якби йшли діти, а кулі зрикошетила? Пострілів було 4-5", - зауважує жінка.



Того ж дня, 5 серпня, Нацполіція Черкаської області відкрила кримінальне провадження за статтею за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до шести місяців або обмеження волі строком до трьох років.





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