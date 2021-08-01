У Сумах не можуть знайти господаря собаки, який другий день чекає під лікарнею
Вже другу добу біля Сумської обласної лікарні на Привокзальній сидить песик й стереже велосипед та речі
Про це із посиланням на Сумські дебати передає Еспресо.TV.
Небайдужі громадяни дали води та поїсти.
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"Приїздили патрульні і гвардійці, відвязали собаку від паркану, але він нікуди не йде, чекаючи на свого господаря.
Можливо ви знаєте, чий це пес і можете допомогти?”, - йдеться у повідомленні.
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