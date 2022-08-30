В Умані заборонили проводити масові заходи на святкування Рош га-Шана

Таке рішення ухвалено начальником Черкаської обласної військової адміністрації Ігорем Табурцем спільно зі штабом оборони області, повідомляє Черкаська ОВА.

"Посилені заходи безпеки в ці дні пов’язані із високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що на сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

"У цей період на території міста також будуть упроваджені додаткові обмеження: заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів; посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян; заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі; обмеження доступу до місць паломництва", - додали в ОВА.

Водночас Служба безпеки України та Національна поліція України рекомендують вірянам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, зобов’язані дотримуватися всіх вимог безпекових заходів.

Довідково. Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на кінець вересня — початок жовтня. В Україні свято відоме широкому загалу, здебільшого, завдяки паломництву до могили цадика Нахмана, яка є в Умані. В останній рік свого життя засновник течії брацлавського хасидизму закликав усіх послідовників провести свято разом з ним. Його учні, на чолі з Натаном витлумачили це як заклик до відвідин могили вчителя. Ця думка є досить популярною як серед хасидів, так і, взагалі, серед віруючих юдеїв. Тому щороку в Умань з’їздиться тисячі євреїв.

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