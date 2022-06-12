В усіх школах російського Благовєщенська навчатимуть китайської мови
З 1 вересня всі учні Благовєщенська, що розташований на російському кордоні з КНР, вивчатимуть китайську
Про це заявив губернатор Амурської області Василь Орлов, пише російський ресурс "Говорить Москва".
"З 1 вересня цього року ми плануємо у всіх благовєщенських школах викладати китайську мову", – сказав Орлов під час зустрічі з генконсулом КНР у Хараборвську Цуєм Гоцзе.
Він зауважив, що нині спецклас з глибоким вивченням китайської мови є тільки в одній школі у Благовєщенську, що розташований неподалік від російського кордону з Китаєм.
Нагадаємо, після блокування Visa і Mastercard росіяни переходять на китайську карткову систему.
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