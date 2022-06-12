Про це заявив губернатор Амурської області Василь Орлов, пише російський ресурс "Говорить Москва".

"З 1 вересня цього року ми плануємо у всіх благовєщенських школах викладати китайську мову", – сказав Орлов під час зустрічі з генконсулом КНР у Хараборвську Цуєм Гоцзе.

Він зауважив, що нині спецклас з глибоким вивченням китайської мови є тільки в одній школі у Благовєщенську, що розташований неподалік від російського кордону з Китаєм.

Нагадаємо, після блокування Visa і Mastercard росіяни переходять на китайську карткову систему.

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