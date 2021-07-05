В Японії після зсувів грунту зникли понад 100 людей

Про це повідомляє Reuters.

Зсуви зачепили понад сотню будівель в Атамі, де розташовані курорти з гарячими джерелами. Курорт знаходиться на крутому схилі.

Зсуви в Японії сталися після потужної зливи. Через зруйновані будинки у рятувальників є побоювання щодо зростання кількості загиблих.