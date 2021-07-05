В Японії після зсувів грунту зникли понад 100 людей
В Японії щонайменше три людини загинули і понад 100 зникли безвісти після зсувів грунту
Про це повідомляє Reuters.
Зсуви зачепили понад сотню будівель в Атамі, де розташовані курорти з гарячими джерелами. Курорт знаходиться на крутому схилі.
Зсуви в Японії сталися після потужної зливи. Через зруйновані будинки у рятувальників є побоювання щодо зростання кількості загиблих.
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