В Японії внаслідок зсуву засипало 80 будинків, 2 людини загинули, 19 - зникли безвісти

Про це повідомляє NHK.

Трагедія сталася в курортному місті Атамі в японській префектурі Сідзуока. Представник префектури заявив, що щонайменше 19 людей зникли безвісти. При цьому, неназване джерело в японському агентстві по боротьбі з пожежами та стихійним лихом заявив, що кількість зниклих безвісти може сягнути 100 осіб.

Мер Атамі Сакае Сайто заявив, що зсув пошкодив близько 300 будівель в місті, 80 будинків повністю засипало землею.

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