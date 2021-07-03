В Японії внаслідок зсуву засипало 80 будинків, 2 людини загинули, 19 - зникли безвісти
Внаслідок зсуву в японському курортному місті Атамі, щонайменше 2 людини загинули, 19 - пропали безвісти
Про це повідомляє NHK.
Трагедія сталася в курортному місті Атамі в японській префектурі Сідзуока. Представник префектури заявив, що щонайменше 19 людей зникли безвісти. При цьому, неназване джерело в японському агентстві по боротьбі з пожежами та стихійним лихом заявив, що кількість зниклих безвісти може сягнути 100 осіб.
Мер Атамі Сакае Сайто заявив, що зсув пошкодив близько 300 будівель в місті, 80 будинків повністю засипало землею.
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