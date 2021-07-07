В Яремче автомобіль злетів з дороги в обрив: загинуло четверо людей
В Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода
Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.
Аварія трапилася в Яремче – автомобіль злетів з дороги в обрив.
"Попередньо слідчі встановили, що автомобіль "Volkswagen Tiguan" на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих", - йдеться у повідомленні.
На місці продовжують працювати усі служби.
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