В Яремче автомобіль злетів з дороги в обрив: загинуло четверо людей

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.



Аварія трапилася в Яремче – автомобіль злетів з дороги в обрив.



"Попередньо слідчі встановили, що автомобіль "Volkswagen Tiguan" на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих", - йдеться у повідомленні.



На місці продовжують працювати усі служби.



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