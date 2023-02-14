В Ярославській області РФ вибухнув магістральний газопровід
В Ярославській області Росії стався вибух на газопроводі, через що виникла величезна пожежа
Про це повідомляють російські ЗМІ.
РІА "Новости" зазначає, що сталося загоряння газопроводу в Мишкінському муніципальному районі Ярославської області. Рятувальники нібито встановили, що стався "розрив газопроводу діаметром приблизно один метр".
Також в агентстві заявили, що спрацювала аварійна система і пожежу швидко погасили. Водночас в мережі вже з’явилися відео із кількаметровим полум’ям на місці вибуху.
Видання стверджує, що причиною вибуху на газопроводі в Ярославській області став розрив у з'єднаннях частин газопроводу. Вибух стався на резервній нитці підводного переходу магістрального газопроводу "Ухта - Торжок 3" через Волгу.
Унаслідок вибуху, попередньо, ніхто не постраждав.
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