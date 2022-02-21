В Youtube з‘явився індикатор, який показує прямі трансляції

Про це повідомляє Gizchina.

Зазначено, що завдяки індикатору, користувачам буде простіше знайти канали, які ведуть пряму трансляцію.

Індикатор представлений у формі кільця зі словом "Live" навколо зображення профілю каналу.



Щоб автоматично підключитися до прямої трансляції, треба натиснути на іконку.

Така можливість вже давно використовується на трансляціях TikTok та Instagram.