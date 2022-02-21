В Youtube з‘явився індикатор, який показує прямі трансляції
Youtube додав спеціальний індикатор для прямих трансляцій
Про це повідомляє Gizchina.
Зазначено, що завдяки індикатору, користувачам буде простіше знайти канали, які ведуть пряму трансляцію.
Індикатор представлений у формі кільця зі словом "Live" навколо зображення профілю каналу.
Щоб автоматично підключитися до прямої трансляції, треба натиснути на іконку.
Така можливість вже давно використовується на трансляціях TikTok та Instagram.
- Нагадаємо, що Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням активізувати роботу з відкриття в Україні представництв компаній Google (YouTube) та Meta Platforms (Facebook, Instagram).
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