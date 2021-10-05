В зоні ООС окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



В районі Трьохізбенки росіяни обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



Поблизу Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.



Біля Красногорівки ворог стріляв з автоматичних станкових гранатометів.



Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан його здоров’я – задовільний.



Сили ОС відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити обстріли.



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