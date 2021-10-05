В зоні ООС окупанти поранили українського військового
Станом на 17.00 5 жовтня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим "тиші" в зоні ООС
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
В районі Трьохізбенки росіяни обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Біля Красногорівки ворог стріляв з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан його здоров’я – задовільний.
Сили ОС відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити обстріли.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.36
Купівля 26.36Продаж 26.6
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе