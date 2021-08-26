В зоні ООС з початку доби зберігається "тиша"
26 серпня, станом на 17.00, порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ не зафіксовано.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Сьогодні співробітники ДСНС розмінували понад 6 га території та передали на знищення 134 предмети.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
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