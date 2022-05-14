В ЗСУ підтвердили, що тіла вбитих окупантів зберігають у вагонах-рефрижераторах на Київщині
Україна заявила про готовність передати Росії тіла ліквідованих російських військових, які зберігаються у вагонах-рефрижераторах в Київській області
Про це повідомляє Reuters.
За словами голова управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Володимира Лямзіна, в різних регіонах України стояло кілька рефрижераторів, де зберігаються тіла російських військових, зокрема, кілька сотень тіл - на об'єкті на околиці Києва.
"У цьому рефрижераторному поїзді зберігається кілька сотень тіл російських окупантів. Більшість привезено з Київської області, є і з Чернігівщини, і з деяких інших областей", - сказав Лямзін.
Він додав, що Україна діє відповідно до міжнародного права і готова повернути тіла Росії.
"Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, і Україна їх неухильно дотримується, після завершення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військових іншої країни. Україна готова повернути тіла агресору", - запевнив Лямзін.
- 10 травня катарський телеканал Al Jazeera показав сюжет про знищених в Україні російських військових, тіла яких виявилися кинутими напризволяще РФ.
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