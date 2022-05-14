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Головна війна з Росією В ЗСУ підтвердили, що тіла вбитих окупантів зберігають у вагонах-рефрижераторах на Київщині

В ЗСУ підтвердили, що тіла вбитих окупантів зберігають у вагонах-рефрижераторах на Київщині

14 травня, 2022 субота
08:29
війна з Росією загиблі російські військові у вагонах, військові злочини Росії

Україна заявила про готовність передати Росії тіла ліквідованих російських військових, які зберігаються у вагонах-рефрижераторах в Київській області

Про це повідомляє Reuters

За словами голова управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Володимира Лямзіна, в різних регіонах України стояло кілька рефрижераторів, де зберігаються тіла російських військових, зокрема, кілька сотень тіл - на об'єкті на околиці Києва.

"У цьому рефрижераторному поїзді зберігається кілька сотень тіл російських окупантів. Більшість привезено з Київської області, є і з Чернігівщини, і з деяких інших областей", - сказав Лямзін.

Він додав, що Україна діє відповідно до міжнародного права і готова повернути тіла Росії.

"Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, і Україна їх неухильно дотримується, після завершення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військових іншої країни. Україна готова повернути тіла агресору", - запевнив Лямзін. 

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