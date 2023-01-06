Про це поінформували в Центрі національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що вагнерівці та кадирівці отримують кращі будівлі для розміщення живої сили й техніки на тимчасово захоплених територіях. Також до них швидше надходить спорядження, порівняно з пересічними мобілізованими ЗС РФ.

ЦНС також інформує, що удар ЗСУ по позиції мобілізованих військових РФ в одному з приміщень ПТУ в Макіївці посилив напругу серед окупантів. Зокрема між військовими ПВК Вагнера та кадирівцями:

"Річ у тім, що саме найманцям ПВК Вагнера, до якої Пригожин вербує ув’язнених, й кадирівцям, які фактично контролюють захоплені землі Донбасу, надаються кращі приміщення для поселення рядового складу. Бо саме протеже Пригожина та його найманців, Сергій Суровікін, є командувачем об’єднаних сил РФ в наступі на Україну", - пояснили в Центрі.

Пресслужба додає, що мобілізовані військові РФ отримують БК та позиції за залишковим принципом: "Відтак саме вагнерівців звинувачують військові ворога у втратах в Макіївці, бо приміщення ПТУ знаходилось на пустирі й було “легкою мішенню” для ЗСУ, чим останні й скористались".

Однак "ботоферма Пригожина" звинуватила у втратах міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Вони стверджують, що мобілізовані використовували мобільні телефони, так і були помічені, тож їхня смерть є "наслідком непрофесіоналізму військових".

"Водночас Пригожин проводить атаку на командування ворога завдяки постановчим відео, в якому звинувачує ЗС РФ в недостатньому забезпеченні його найманців снарядами", - повідомили в ЦНС.

Нагадаємо, 6 січня також повідомлялося, що фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин має інтерес щодо взяття під свій контроль родовищ в районі Бахмута. Такі дані опублікували в Reuters із посиланням на коментар високопоставленого джерела у Білому домі.

А аналітики Інституту вивчення війни вважають, що фінансист приватної військової компанії Вагнера намагається перекласти на міністерство оборони Росії відповідальність за провали у Бахмуті.

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