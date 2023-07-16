Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Вагнерівців у Білорусі не вистачить для створення ударної групи, - ДПСУ

Вагнерівців у Білорусі не вистачить для створення ударної групи, - ДПСУ

16 липня, 2023 неділя
16:23
Війна з Росією ПВК Вагнера

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що наразі в Білорусі знаходиться кілька сотень вагнерівців - за його словами, цього не вистачить для створення ударного угруповання

Про це він розповів у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що попри це, розвідка продовжує слідкувати за переміщенням та розміщенням найманців на території країни.

"Наша розвідка повідомляє, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК не йдеться. Йдеться про кілька сотень, які розташовуються у завчасно підготовлених місцях для розміщення. Ми продовжуємо надалі стежити, аби розуміти, де саме на території Білорусі вони будуть розміщуватись. Та кількість не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування", - каже Демченко.

Проте він наголосив, що Білорусь може їх залучати для інших цілей - до прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами

Речник також повідомив, що вагнерівці зараз знаходяться за 100 км від кордону з Україною

  • Вранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР" і "ЛНР". Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.
Білорусь
Вагнергейт
Читайте також:
Андрій Піонтковський
15 липня, 2023 субота
Україна буде в НАТО після перемоги у війні і Альянс зробить все, щоб цю перемогу наблизити, - Піонтковський
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
16 липня, 2023 неділя
Чи зробить Путін подарунок Гаазі на день Незалежності України?
Сергій Лавров
14 липня, 2023 п'ятниця
Лавров на саміті ASEAN агресивно відреагував на заклик Борреля вивести війська РФ з України
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
16 липня
23:33
велоспорт
Під час велоперегонів у Франції глядач спричинив зіткнення 20 спортсменів, коли намагався зробити селфі
23:15
Дональд Трамп
Трамп пояснив, як за добу міг би зупинити війну в Україні
23:00
Історія з Пригожиним не завершена. Настрої в армії РФ не кращі, - Фейгін
22:53
Окупанти
У тимчасово окупованих містах на Луганщині росіяни не відновлюють будинки, там загострена санітарна ситуація
22:33
Ексклюзив
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, - Курт Волкер
22:23
Анналена Бербок
Бербок: Треба дивитися в обличчя реальності - переговори з РФ зараз неможливі
22:05
Джейк Салліван
У США закінчуються власні боєприпаси, адже їх надають Україні, - Салліван
21:51
авіаудар у Коростені
Росіяни завдали авіаудару по Бериславському району Херсонщини: загинула жінка
21:44
Карлос Алькарас
Джокович програв Алькарасу в 5-сетовому фіналі Вімблдону
21:36
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили по промисловому підприємству в Харкові: одна людина загинула, троє постраждали
21:33
Джейк Салліван
Майбутнє України в НАТО, і це не обговорюватиметься, - представник Білого дому
21:22
Італія
В Італії 17-річний німецький студент подряпав стіни Колізею
20:58
Ексклюзив
Грім
Союзники підтримають удари по РФ, якщо це буде зроблено українською зброєю, - політик Береза
20:47
Командир Азову Денис Прокопенко зустрівся з особовим складом після нещодавнього повернення з Туреччини
20:46
путін путлер
Путін ухвалив передачу "Балтики" та Danone у тимчасове управління Росії
20:27
Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани у Маріуполі
В Іраці знесли мінарет, якому 300 років, аби розширити проїжджу частину
20:16
На Кіровоградщині зіткнулися два мікроавтобуси: є загиблі та поранені
20:04
OPINION
Галина Пагутяк
Аргументи диявола
19:43
Вагнерівці у Білорусі знадобляться для взяття Сувальського коридору, - депутат держдуми РФ
19:38
Ексклюзив
Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі
Територією Карабаху Росія намагається розрахуватись з Азербайджаном за обхід санкцій, - голова Європейської партії Вірменії Хзмалян
19:07
на фото: ЗСУ
ЗСУ ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, — Генштаб
18:45
МН17
ЄС напередодні річниці трагедії на авіарейсі МН17 вкотре закликав РФ визнати свою відповідальність
18:45
Інтерв’ю
Путін Байден
Байден розуміє слабкість Путіна, але все ж боїться спровокувати 3-тю Світову війну, - дипломат Брайза
18:07
OPINION
Віктор Андрусів
Покоління війни
17:58
У Харкові затримали 20-ти річного зловмисника
Вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками: у Харкові затримали 20-ти річного зловмисника
17:50
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 16 липня: євро після подорожчання стабілізувалося
17:50
Інтерв’ю
путін пригожин
Зустріч Путіна з Пригожиним і його бандою - це приниження президента РФ, - Піонтковський
17:24
Італія, спека
Рекордна спека у Європі: Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст
17:10
Джейн Біркін
У 76 років померла акторка та виконавиця пісні Je tʼaime… moi non plus Джейн Біркін
17:04
ППО
Ми не можемо ставити ППО подалі від міст, - Ігнат
16:39
Балкер Tq Samsun
З Одеси вийшло останнє судно в рамках "зернової" угоди
16:02
театр "Березіль"
У Харкові обласна влада позбавляє фінансування театр "Березіль"
16:02
OPINION
Петро Олещук
Як сприймати закордонних експертів
16:00
Ексклюзив
Путін
Влада РФ намагається вичистити офіцерський склад від прихильників Пригожина, - експерт із міжнародної безпеки Жовтенко
15:40
Ганна Маляр
Окупанти пішли в наступ у напрямку Куп'янська на Харківщині, - Маляр
15:23
Ада Роговцева
Ада Роговцева відзначає своє 86-річчя
15:23
ЗНО
В УЦОЯО пояснили, чому абітурієнтам не дають ознайомитись зі своїми помилками на НМТ та подати апеляцію
14:46
На фото: Брітні Спірс
Брітні Спірс готує до виходу мемуари
14:16
G7
Міністри фінансів G7 підтвердили непохитну підтримку України
14:01
OPINION
Віктор Трегубов
Найбільше ку*вить безсилля
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV