Вагнерівців у Білорусі не вистачить для створення ударної групи, - ДПСУ
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що наразі в Білорусі знаходиться кілька сотень вагнерівців - за його словами, цього не вистачить для створення ударного угруповання
Про це він розповів у ефірі телемарафону.
Він зазначив, що попри це, розвідка продовжує слідкувати за переміщенням та розміщенням найманців на території країни.
"Наша розвідка повідомляє, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК не йдеться. Йдеться про кілька сотень, які розташовуються у завчасно підготовлених місцях для розміщення. Ми продовжуємо надалі стежити, аби розуміти, де саме на території Білорусі вони будуть розміщуватись. Та кількість не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування", - каже Демченко.
Проте він наголосив, що Білорусь може їх залучати для інших цілей - до прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами
Речник також повідомив, що вагнерівці зараз знаходяться за 100 км від кордону з Україною
- Вранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР" і "ЛНР". Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.
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