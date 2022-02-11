ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "слуги" Трубіцина
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі за участю депутата Київської міської ради, його арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 488 600 грн
Про це йдеться на сайті ВАКС.
“У п’ятницю, 11 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав ще одному ймовірному співучасникові депутата Київської міської ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 488 600 гривень. Його взяли під варту в залі суду”, - повідомляє суд.
Цю особу підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
У випадку внесення застави підозрюваний зобов’язаний: не залишати населений пункт, у якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати на зберігання до ДМС України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
Строк дії ухвали - до 8 квітня 2022 року включно.
У ВАКС нагадали, що депутата Київської міської ради та ще 5 осіб підозрюють в отриманні хабаря у сумі 1,26 млн грн. За інформацією судової установи, у цій справі наразі Антикорсуд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним.
- Нагадаємо, що детективи НАБУ затримали під час отримання хабара в 1,26 млн грн депутата Київради ("слугу народу" Владислава Трубіцина) та інших посадовців.
- Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила про позачергове скликання київського осередку партії через затримання "слуги" - голови комісії Київради з підприємництва та благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн.
- 11 лютого Вищий антикорупційний суд України обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику депутата Київради Владислава Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн.
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