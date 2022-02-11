ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "слуги" Трубіцина

Про це йдеться на сайті ВАКС.



“У п’ятницю, 11 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав ще одному ймовірному співучасникові депутата Київської міської ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 488 600 гривень. Його взяли під варту в залі суду”, - повідомляє суд.



Цю особу підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.



У випадку внесення застави підозрюваний зобов’язаний: не залишати населений пункт, у якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати на зберігання до ДМС України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.



Строк дії ухвали - до 8 квітня 2022 року включно.



У ВАКС нагадали, що депутата Київської міської ради та ще 5 осіб підозрюють в отриманні хабаря у сумі 1,26 млн грн. За інформацією судової установи, у цій справі наразі Антикорсуд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним.

Нагадаємо, що детективи НАБУ затримали під час отримання хабара в 1,26 млн грн депутата Київради ("слугу народу" Владислава Трубіцина) та інших посадовців.

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила про позачергове скликання київського осередку партії через затримання "слуги" - голови комісії Київради з підприємництва та благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн.

11 лютого Вищий антикорупційний суд України обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику депутата Київради Владислава Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн.