Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Указаний нардеп неодноразово без поважних причин не з’являвся у судові засідання. 22 листопада 2022 року ВАКС зобов’язував указану особу сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Аналогічне рішення було ухвалено 17 січня 2023 року – два максимально можливих грошових стягнення у розмірі понад 10,7 тис. грн", – пишуть у заяві.

Повідомляється, що 21 лютого народний обранець знову не прийшов на засідання.

"Разом з тим, нардеп ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя. Зважаючи на оголошення вказаного нардепа у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку", – наголошують в САП.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про Сергія Шахова.

"Останні 1,5 місяці Шахов нібито лікується на стаціонарі у Бішкеку (Киргизстан). Ця країна, звісно, славиться своєю медициною. При цьому надати хоча б фотокопію паспорта з відмітками про перетин кордону цієї країни захист чомусь досі не зміг. Так само як і оригінали будь-яких медичних документів", - пише ЦПК.

Також з жовтня по грудень захист заявляв про лікування нардепа в Німеччині, проте на запит прокурора у місцеву клініку там відповіли, що не можуть знайти файлів пацієнта з прізвищем Шахов.