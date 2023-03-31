ВАКС оголосив у розшук нардепа Шахова, який переховується за недекларування майна на 88 млн грн
У п'ятницю, 31 березня, Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук чинного народного депутата України, який переховується за недекларування майна на 88 млн грн
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Указаний нардеп неодноразово без поважних причин не з’являвся у судові засідання. 22 листопада 2022 року ВАКС зобов’язував указану особу сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Аналогічне рішення було ухвалено 17 січня 2023 року – два максимально можливих грошових стягнення у розмірі понад 10,7 тис. грн", – пишуть у заяві.
Повідомляється, що 21 лютого народний обранець знову не прийшов на засідання.
"Разом з тим, нардеп ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя. Зважаючи на оголошення вказаного нардепа у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку", – наголошують в САП.
За даними Центру протидії корупції, йдеться про Сергія Шахова.
"Останні 1,5 місяці Шахов нібито лікується на стаціонарі у Бішкеку (Киргизстан). Ця країна, звісно, славиться своєю медициною. При цьому надати хоча б фотокопію паспорта з відмітками про перетин кордону цієї країни захист чомусь досі не зміг. Так само як і оригінали будь-яких медичних документів", - пише ЦПК.
Також з жовтня по грудень захист заявляв про лікування нардепа в Німеччині, проте на запит прокурора у місцеву клініку там відповіли, що не можуть знайти файлів пацієнта з прізвищем Шахов.
- У жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили Валерієві Пацкану про підозру в неправомірному одержанні компенсації за житло в той час, коли він був нардепом.
- 17 листопада 2022 року САП повідомила про підозру нардепу, який "забув" вказати в декларації майно на 1,7 млн грн. Йдеться про нардепа від фракції ВО "Батьківщина" Михайла Волинця.
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