ВАКС вирішив конфіскувати у Киви 1,2 млн грн доходу від "жомової ями"

Про це розповідає пресслужба САП.



У САП підкреслили, що 13 серпня було задоволено перший позов про цивільну конфіскацію у зв'язку з декларуванням.



"13 серпня 2021 року ВАКС задовольнив позов виконувача обов’язків начальника відділу управління САП Демківа Д.М. про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн грн, що належать народному депутату України та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави.", - йдеться в повідомленні.



ВАКС визнав гроші, вказані нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою у декларації, отриманими у протиправний спосіб.



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"Установлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності",- наголосили в САП.



Нагадаємо, у 2020 році журналісти Bihus.info дізналися, що Кива отримав 1,2 млн грн нібито за здачу в оренду порослої бур'янами жомової ями. У 2020 році Кива перестав вказувати її в декларації.





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