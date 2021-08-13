ВАКС вирішив конфіскувати у Киви 1,2 млн грн доходу від "жомової ями"
13 серпня Вищий антикорупційний суд визнав 1,2 млн грн активів, задекларованих нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою необґрунтованими та ухвалив стягнути їх на користь державі
Про це розповідає пресслужба САП.
У САП підкреслили, що 13 серпня було задоволено перший позов про цивільну конфіскацію у зв'язку з декларуванням.
"13 серпня 2021 року ВАКС задовольнив позов виконувача обов’язків начальника відділу управління САП Демківа Д.М. про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн грн, що належать народному депутату України та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави.", - йдеться в повідомленні.
ВАКС визнав гроші, вказані нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою у декларації, отриманими у протиправний спосіб.
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"Установлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності",- наголосили в САП.
Нагадаємо, у 2020 році журналісти Bihus.info дізналися, що Кива отримав 1,2 млн грн нібито за здачу в оренду порослої бур'янами жомової ями. У 2020 році Кива перестав вказувати її в декларації.
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