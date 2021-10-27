ВАКС залишив у силі рішення про конфіскацію у Киви 1,2 млн грн доходу від жомової ями

Про це передає Центр протидії корупції.

"Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Олександр Семенников, Віктор Панкулич та Дмитро Михайленко підтвердили рішення суду першої інстанції, за яким у народного депутата й "науковця" Іллі Киви конфіскували 1,25 млн грн як необґрунтований актив від нібито оренди жомової ями", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що адвокати стверджували, що "яма - то не зовсім яма, бо під нею нібито є ціла нафтобаза (резервуари для нафтопродуктів) і тому ціна оренди була така дорога".



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Також адвокати просили поновити судове слідство, витребувати проєкт нафтобази, допитати свідка і провести експертизу.



"Адвокати заявили, що вартість ями в кілька десятків разів вища через підземне сховище. Але чомусь у договорі оренди жомової ями, який підписував Кива, немає жодних згадок про будь-які підземні сховища чи резервуари, а орендар взагалі не займається переробкою нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні.



У свою чергу, судді залишили клопотання без задоволення і підтримали рішення першої інстанції.

Нагадаємо, у 2020 році журналісти Bihus.info дізналися, що Кива отримав 1,2 млн грн нібито за здачу в оренду порослої бур'янами жомової ями. У 2020 році Кива перестав вказувати її в декларації.

13 серпня Вищий антикорупційний суд визнав 1,2 млн грн активів, задекларованих нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою необґрунтованими та ухвалив стягнути їх на користь державі.

Згодом, депутат просив суд викликати свідків, провести експертизу та отримати проєктну документацію щодо жомової ями.

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