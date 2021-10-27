ВАКС залишив у силі рішення про конфіскацію у Киви 1,2 млн грн доходу від жомової ями
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви на рішення щодо спецконфіскації 1,2 млн грн за передачу в оренду жомової ями
Про це передає Центр протидії корупції.
"Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Олександр Семенников, Віктор Панкулич та Дмитро Михайленко підтвердили рішення суду першої інстанції, за яким у народного депутата й "науковця" Іллі Киви конфіскували 1,25 млн грн як необґрунтований актив від нібито оренди жомової ями", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що адвокати стверджували, що "яма - то не зовсім яма, бо під нею нібито є ціла нафтобаза (резервуари для нафтопродуктів) і тому ціна оренди була така дорога".
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Також адвокати просили поновити судове слідство, витребувати проєкт нафтобази, допитати свідка і провести експертизу.
"Адвокати заявили, що вартість ями в кілька десятків разів вища через підземне сховище. Але чомусь у договорі оренди жомової ями, який підписував Кива, немає жодних згадок про будь-які підземні сховища чи резервуари, а орендар взагалі не займається переробкою нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, судді залишили клопотання без задоволення і підтримали рішення першої інстанції.
- Нагадаємо, у 2020 році журналісти Bihus.info дізналися, що Кива отримав 1,2 млн грн нібито за здачу в оренду порослої бур'янами жомової ями. У 2020 році Кива перестав вказувати її в декларації.
- 13 серпня Вищий антикорупційний суд визнав 1,2 млн грн активів, задекларованих нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою необґрунтованими та ухвалив стягнути їх на користь державі.
- Згодом, депутат просив суд викликати свідків, провести експертизу та отримати проєктну документацію щодо жомової ями.
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