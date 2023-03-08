ВАКС заочно заарештував бізнесмена Бахматюка за хабар ексголові ДФС

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"7 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

"Установлено, що протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб від власника агрохолдингу понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн", - додали в САП.

Сам Бахматюк, коментуючи обрання йому запобіжного заходу, назвав це "грубим порушенням міжнародного права".

"Рішення про мій заочний арешт по справі Насірова є грубим порушенням міжнародного права і безглуздим продовженням спроб НАБУ звинуватити мене хоч у чомусь. Такі протиправні дії принижують Україну як правову державу і члена міжнародної спільноти", - цитує Бахматюка пресслужба Укрлендфармінгу.

Власник агрохолдингу заявив, що НАБУ намагається знищити його бізнес.