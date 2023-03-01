ВАКС засудив колишнього в.о. гендиректора аеропорту "Бориспіль" до 5 років позбавлення волі
Судді ВАКС визнали винними колишнього в.о. гендиректора Євгенія Дихне та посадовицю аеропорту "Бориспіль" у зловживанні службовими повноваженнями
Про це поінформували у Вищому антикорупційному суді.
ВАКС визнав винним колишнього в.о. гендиректора ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" та ексочільника МАУ Євгенія Дихне й начальницю однієї зі служб аеропорту.
"Ексгендиректора визнали винуватим за ч. 2 ст. 364 КК України та призначили йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки", - зазначили у ВАКС.
Стверджується, що ексначальницю однієї зі служб аеропорту "Бориспіль" визнали винною за ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 364 КК України. Їй призначили покарання - 4 роки ув'язнення з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.
- Нагадаємо, 1 березня ВАКС оголосив вирок колишній судді Кіровського районного суду міста Дніпра у справі про отримання неправомірної вигоди $30 тис.
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