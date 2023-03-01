Про це поінформували у Вищому антикорупційному суді.

ВАКС визнав винним колишнього в.о. гендиректора ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" та ексочільника МАУ Євгенія Дихне й начальницю однієї зі служб аеропорту.

"Ексгендиректора визнали винуватим за ч. 2 ст. 364 КК України та призначили йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки", - зазначили у ВАКС.

Стверджується, що ексначальницю однієї зі служб аеропорту "Бориспіль" визнали винною за ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 364 КК України. Їй призначили покарання - 4 роки ув'язнення з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.