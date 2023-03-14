Про це повідомив з зали суду кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Колишньому очільнику Нафтогазу Андрію Коболєву змінили запобіжний захід. На додачу до застави у 229 мільйонів гривень та обов’язків, які поклала на нього Апеляційна палата ВАКС, суд зобов’язав Коболєва носити електронний захист контролю.

