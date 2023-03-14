ВАКС зобов'язав ексочільника Нафтогазу Коболєва носити електронний браслет і залишив без змін розмір застави
У вівторок, 14 березня, Вищий антикорупційний суд зобов'язав ексголову Нафтогазу Андрія Коболєва носити електронний браслет та залишив заставу в розмірі 229 млн гривень
Про це повідомив з зали суду кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Колишньому очільнику Нафтогазу Андрію Коболєву змінили запобіжний захід. На додачу до застави у 229 мільйонів гривень та обов’язків, які поклала на нього Апеляційна палата ВАКС, суд зобов’язав Коболєва носити електронний захист контролю.
- 19 січня представники НАБУ й САП повідомили екскерівнику Нафтогазу Андрію Коболєву підозру за звинуваченням у заволодінні понад 229 млн грн.
- Пізніше спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що ексголова Нафтогазу Андрій Коболєв не вніс заставу в розмірі понад 229 млн гривень. Він мав зробити це протягом п'яти днів із моменту проголошення рішення ВАКС.
- 7 березня Коболєв заявив, що НАБУ вимагає збільшити суму застави з 229 млн грн до 365 млн. Він також зазначив, що вже вніс 106 млн гривень застави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе