Про це Коболєв написав у facebook.

"Зібрані та внесені на казначейський рахунок понад 106 мільйонів гривень - це майже половина від того, що вимагалося за останнім рішенням суду", - коментує ситуацію Коболєв.

Адвокати Коболєва інформацію підтвердили та зазначили, що він виконує усі вимоги суду.

"За рішенням суду, Коболєв мав внести заставу в понеділок. Було зібрано та сплачено орієнтовно половину застави від тієї суми, яку встановив суд. Точну суму ще встановлюємо, адже сплачував її не наш клієнт. Андрій теж вніс власні кошти, які були доступні в період, визначений рішенням суду. Будучи під слідством, Коболєв виконує всі вимоги суду: здав паспорти, частково вніс заставу, повідомляв прокурорів про пересування", - йдеться у повідомленні.

Бізнесмен також заявив, що його закордонні рахунки "заблоковані до з´ясування обставин кримінального провадження", а "подальша їх доля" йому не відома.

За його словами, українські ж рахунки арештовані з грудня 2022 року, а всі кошти з них також пішли як застава.

"Звісно, я маю рахунки в Україні, які, до речі, були арештовані наприкінці грудня 2022 року з досі незрозумілих мені підстав. Про що чудово знає і САП, і НАБУ, бо я передавав підтвердження цих фактів в процесі розгляду їх клопотання щодо взяття мене під варту у ВАКС. Менше з тим, після того, як я зміг отримати до них доступ, усі наявні на них кошти я також вніс як частину застави. Це понад одного мільйону гривень на додаток до вже зібраних та внесених іншими людьми та організаціями", - йдеться у повідомленні.

Пізніше, Коболєв та його адвокати оприлюднили інформацію, про вимогу НАБУ змінити запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою. Суму ж застави НАБУ просить збільшити до 365 млн гривень.

Зазначається, що наразі очікується дата засідання суду першої інстанції про доцільність зміни запобіжного заходу Андрію Коболєву.