Вакцина Johnson & Johnson проти ВІЛ-інфекції не пройшла другу фазу випробувань

Про це повідомляє Reuters.

У випробуваннях брали участь 2600 жінок, які проживають в п’яти країнах ПАР, де було виявлено 60% нових випадків зараження торік. 63 учасниці, які отримали плацебо й 51, які отримували вакцину - заразалися на ВІЛ-інфецію. Наразі ефективність препарату становить 25,2%, однак компанія продовжить дослідження.

Johnson & Johnson продовжить вивчати ефективність вакцини серед чоловіків, які мали статеві контакти з іншими чоловіками, або ж трансгендерами.



Випробування проходять на території Північної та Південної Америки й Європи та завершаться в березні 2024 року.