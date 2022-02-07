Вакцинація раз на два роки, бустери або протигрипозне щеплення: Кузін розповів про варіанти подальшої боротьби з COVID-19
Головний санлікар України Ігор Кузін заявив про три можливі варіанти проведення вакцинації проти COVID-19
Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "Фокус".
"У нас є підтверджене фінансування на 2022-2023 роки, тобто найближчим часом держава буде точно забезпечувати громадян вакциною. Підписано контракти з Pfizer Inc. на постачання вакцини в цьому і наступному роках. Цих препаратів має вистачити для проведення як базового курсу, так і отримання бустерної дози. І у нас не закривається опція з використання механізму COVAX", - сказав Кузін.
Він додав, що у перспективі можна говорити про те, що вакцинація проти COVID-19 перейде на комерційні рейки, проте "спрогнозувати часові рамки цього вкрай складно".
За словами головного санлікаря, надалі є три можливі варіанти проведення вакцинації проти коронавірусної хвороби.
Один з них - розробка універсальної вакцини, яка охоплюватиме всі можливі штами, і вакцинація приблизно раз на два роки. Другий варіант - використання специфічних бустерів.
"Іншими словами, коли ми розуміємо, що Україні загрожує конкретний штам, наприклад, той самий Омікрон, то використовуємо омікроноспецифічний бустер. Це ситуативне рішення, воно теж непогане. Але проблема в тому, що розробка специфічного бустера потребує значного проміжку часу, і країни можуть не встигати своєчасно отримувати такі препарати", - зазначив Кузін.
Третій варіант щеплення проти COVID-19 буде умовним компонентом протигрипозної вакцини. Вона буде рекомендована для використання перед початком епідемічного підйому ГРВІ.
- Нагадаємо, в Україні скоротили тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19 з десяти до п'яти днів.
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