Вакциновані вдвічі рідше хворіють на затяжний коронавірус, – вчені

Про це повідомляє BBC.

Вчені з Королівського коледжу Лондона (Велика Британія) важають, що повністю вакциновані вдвічі рідше хворіють на затяжний коронавірус.

Учені проаналізували з грудня 2020 року по липень 2021 дані понад 1,2 млн осіб, які отримали одне щеплення вакцини проти коронавірусу та 917 504 людей, які отримали дві дози вакцини.

Результати дослідження стверджують, що тільки 0,2% або 2 370 людей повідомили, що захворіли на коронавірус після повної вакцинації.

З тих 592 повністю вакцинованих людей, які підхопили коронавірус, тільки 31 особа або 5% заявили, що мали симптоми "тривалого COVID-19" впродовж 28 днів або більше після здачі позитивного тесту. У групі з невакцинованих людей цей показник становив близько 11%. Вчені виявили, що деякі люди більш схильні до ризику захворіти на COVID-19 попри вакцинацію, ніж інші, а саме, люди похилого віку та люди, які живуть у малозабезпечених районах. Особливо це стосувалося людей, які зробили лише одне щеплення проти коронавірусу.

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