Вакциновані вдвічі рідше хворіють на затяжний коронавірус, – вчені
Вчені Великої Британії заявили, що вакцинація проти коронавірусу вдвічі знижує ймовірність перенесення затяжного COVID-19
Про це повідомляє BBC.
Вчені з Королівського коледжу Лондона (Велика Британія) важають, що повністю вакциновані вдвічі рідше хворіють на затяжний коронавірус.
Учені проаналізували з грудня 2020 року по липень 2021 дані понад 1,2 млн осіб, які отримали одне щеплення вакцини проти коронавірусу та 917 504 людей, які отримали дві дози вакцини.
Результати дослідження стверджують, що тільки 0,2% або 2 370 людей повідомили, що захворіли на коронавірус після повної вакцинації.
У групі з невакцинованих людей цей показник становив близько 11%.
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