Вакцинованим українцям дозволили в’їзд до Норвегії та Фінляндії
Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд вакцинованим українцям за наявності COVID-сертифікатів
Про це передає Telegram-канал Коронавірус_інфо.
Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд українцям.
Так, в'їзд до Норвегії можливий при наявності EU Digital COVID Certificate. У разі його відсутності необхідно:
▪️ надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин);
▪️ пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту;
▪️ залишатися на карантині в готелі (10 днів).
У свою чергу, в'їзд до Фінляндії дозволено громадянам виключно в разі пред'явлення таких документів:
▪️ сертифікат про повну вакцинацію (друга доза - 14 днів тому);
▪️ негативний ПЛР-тест та сертифікат про одужання (в'їзд буде дозволено лише за наявності поважної підстави для поїздки).
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