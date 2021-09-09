Вакцинованим українцям дозволили в’їзд до Норвегії та Фінляндії

Про це передає Telegram-канал Коронавірус_інфо.

Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд українцям.

Так, в'їзд до Норвегії можливий при наявності EU Digital COVID Certificate. У разі його відсутності необхідно:

▪️ надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин);

▪️ пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту;

▪️ залишатися на карантині в готелі (10 днів).

У свою чергу, в'їзд до Фінляндії дозволено громадянам виключно в разі пред'явлення таких документів:

▪️ сертифікат про повну вакцинацію (друга доза - 14 днів тому);

▪️ негативний ПЛР-тест та сертифікат про одужання (в'їзд буде дозволено лише за наявності поважної підстави для поїздки).

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