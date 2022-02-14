Валенса заявив про готовність їхати до Києва "з метою солідарної оборони"
Експрезидент Польщі Лех Валенса заявив про готовність негайно поїхати до Києва "з метою солідарної оборони"
Про це він написав у своєму Facebook.
"Я заявляю про свою готовність негайно поїхати до Києва з метою солідарної оборони. Про готовність повідомлено Посла України в Польщі", - йдеться у дописі.
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