Валенса заявив про готовність їхати до Києва "з метою солідарної оборони"

Про це він написав у своєму Facebook.



"Я заявляю про свою готовність негайно поїхати до Києва з метою солідарної оборони. Про готовність повідомлено Посла України в Польщі", - йдеться у дописі.



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