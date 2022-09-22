Валютний ринок: попит на долар продовжує перевищувати його пропозицію
Попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує перевищувати її пропозицію на міжбанківському валютному ринку
Про це повідомляє голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у своєму facebook.
Він зазначив, що за минулий тиждень чисті інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюти становили $511 млн, що на 7,5% більше, ніж попереднього тижня.
За словами Данилишина, обсяг ліквідності банківського сектору перевищив 330 млрд гривень. Основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку уряду.
Данилишин також відзначив, що заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 3,1 млрд гривень.
За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банкам минулого тижня було видано 859 пільгових кредитів на загальну суму 2,3 млрд грн. Загальна кількість кредитів, виданих за цією програмою з початку повномасштабного вторгнення, становить 12,8 тис., а їх обсяг – 50,9 млрд гривень. Переважна частка кредитів була спрямована на підтримку сільськогосподарського виробництва й антивоєнні цілі.
- У четвер, 22 вересня, долар в українських обмінниках у середньому коштує 43 грн, за євро просять 41,90 грн
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