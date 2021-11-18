"Вам доступна виплата COVID-19": ПриватБанк попередив про шахрайську схему

Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга у Facebook.



Він наголосив, що ні в якому разі не треба вводити свої особисті дані чи дані платіжних карток на підроблених сайтах чи мобільних сервісах.



Нагадаємо, 15 листопада, президент Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою вакциновані українці, які щепилися двома дозами вакцини проти COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.