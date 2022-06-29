Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, готуємо другу партію – Порошенко

Про це повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що вже внесли заставу за другу партію з 16 вантажівок.

Повнопривідна дизельна вантажівка, оснащена лебідкою, здатна перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, продукти харчування та бійців, воду і солярку в бочках. Вивезе тонами все, що необхідне на позиції – від деревини і скоб до мін та снарядів, розповідають досвідчені волонтери.

"Сьогодні відправляємось до України. Дай Боже, щоб вони допомогли нашим захисникам перемогти рашистів", – говорить Марина Порошенко.

"Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО – вручну не натягаєшся. Ми з Мариною сподіваємось, що вже через тиждень ці машинки будуть на фронті", – зазначає Порошенко.

Автівки пройшли перед відправкою повну підготовку. Заради цього з Канади до Великої Британії прилетів волонтер, який раніше працював на заводі з виробництва двигунів до цих автівок. Він перевірив кожну, щоб машини прибули в Україну справними і готовими до виконання бойових задач.

"Вашою допомогою, вашими зусиллями, вашими молитвами ми розіб‘ємо рашистів" – подякував Петро Порошенко всім волонтерам, хто долучився до цього проекту і продовжує допомагати армії. Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює суму, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад" та "Res_Publika. Брати по Зброї".

Минулого тижня пікапи Mitsubishi L200 були передані військовим на півдні та сході України, зокрема, у Бахмуті на Донеччині.

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 400 мільйонів гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

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