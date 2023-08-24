Вантажні поїзди перетинатимуть українсько-молдавський кордон за спрощеною процедурою. Що змінилося

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що завдяки змінам вдасться уникнути тридобової зупинки у Рені під час транзитних перевезень на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова). Спрощена процедура стосуватиметься рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які курсують з молдовських та українських станцій або транзитом через їх території в напрямку Джурджулешти (Молдова) та румунського Галац-Ларга.

"Ці зміни дають можливість значно прискорити та збільшити залізничні вантажоперевезення між Україною та Молдовою, а також суттєво підвищити експортний потенціал портів Дунайського кластеру. Разом із цим, ми зосереджуємо зусилля над відновленням та розвитком інфраструктури морських портів Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів", - прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, ратифікація змін до угоди також допоможе збільшити пропускну спроможність пунктів пропуску Фрікацей – Етулія та Рені – Джурджулешти. Робота над нововведеннями тривала впродовж року.