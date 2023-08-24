Вантажні поїзди перетинатимуть українсько-молдавський кордон за спрощеною процедурою. Що змінилося
Верховна Рада у четвер, 24 серпня, ратифікувала зміни до угоди про діяльність залізничного транспорту між урядами України та Молдови: відтепер вантажні поїзди перетинатимуть кордон між країнами за спрощеною процедурою
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що завдяки змінам вдасться уникнути тридобової зупинки у Рені під час транзитних перевезень на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова). Спрощена процедура стосуватиметься рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які курсують з молдовських та українських станцій або транзитом через їх території в напрямку Джурджулешти (Молдова) та румунського Галац-Ларга.
"Ці зміни дають можливість значно прискорити та збільшити залізничні вантажоперевезення між Україною та Молдовою, а також суттєво підвищити експортний потенціал портів Дунайського кластеру. Разом із цим, ми зосереджуємо зусилля над відновленням та розвитком інфраструктури морських портів Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів", - прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, ратифікація змін до угоди також допоможе збільшити пропускну спроможність пунктів пропуску Фрікацей – Етулія та Рені – Джурджулешти. Робота над нововведеннями тривала впродовж року.
- 18 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна підтримує Україну у війні з Росією та готова допомогти з транзитом зерна. Нині Молдова веде діалог з Україною, Румунією та Єврокомісією, щоб визначити, як країна можемо узгодити інтереси своїх фермерів та забезпечити транзит українського збіжжя.
- 23 серпня резидент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрілися з прем'єром Молдови Доріном Речаном. За результатами зустрічей країни домовились про розвиток спільного контролю на кордоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.82 Купівля 37.82Продаж 38.7
- EUR Купівля 41.17Продаж 42.31
- Актуальне
- Важливе