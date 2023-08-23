Розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення та будівництво моста через Дністер: Шмигаль зустрівся з прем'єром Молдови
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 23 серпня, зустрівся зі своїм колегою з Молдови: прем'єри обговорили будівництво моста через Дністер та розвиток пунктів пропуску і залізничного сполучення між країнами
Про це Шмигаль написав у telegram.
За його словами, Україна з Молдовою домовились про розвиток спільного контролю на кордоні.
"Відзначили наш прогрес у розвитку логістики в умовах блокування Росією "зернового коридору" в Чорному морі. Швидке рішення щодо будівництва мосту через Дністер, розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення - усе це є дуже важливим і вирішальним для нас", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що також обговорив з колегою співпрацю щодо подальшої євроінтеграції України та Молдови.
Шмигаль подякував Молдові за підтримку з перших днів російського повномасштабного вторгнення та наголосив, що візит молдовської делегації сприятиме розвиткові двосторонніх контактів та продуктивному діалогу у майбутньому.
- Прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан 22 серпня прибув із робочим візитом до Києва. Він пробуде у столиці України до 24 серпня.
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