Розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення та будівництво моста через Дністер: Шмигаль зустрівся з прем'єром Молдови

Про це Шмигаль написав у telegram.

За його словами, Україна з Молдовою домовились про розвиток спільного контролю на кордоні.

"Відзначили наш прогрес у розвитку логістики в умовах блокування Росією "зернового коридору" в Чорному морі. Швидке рішення щодо будівництва мосту через Дністер, розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення - усе це є дуже важливим і вирішальним для нас", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що також обговорив з колегою співпрацю щодо подальшої євроінтеграції України та Молдови.

Шмигаль подякував Молдові за підтримку з перших днів російського повномасштабного вторгнення та наголосив, що візит молдовської делегації сприятиме розвиткові двосторонніх контактів та продуктивному діалогу у майбутньому.