Варіант переміщення війни у Крим імовірніший за просування ЗСУ на Донбасі, - офіцер ЗСУ Трегубов
Росіяни триматимуть велику кількість війська на лівобережній Херсонщині та в Запорізькій області, бо успіхи ЗСУ там - це загроза для Криму
Про це у ефірі Еспресо сказав офііцер Збройних сил України Віктор Трегубов.
"Якщо вони втрачають правий берег Херсонщини, то під загрозою і лівий. Лівий берег і Запорізька область - це загроза для Криму, якої раніше не було, а зараз є - бо є можливість вражати цілі на території Криму. Для них це буде принципово - вони мають там тримати великі сили. Варіант переміщення війни у Крим трошки більш вірогідний, ніж якесь просування українців на Донбасі, хоча це теж не є неймовірним", - розповів він.
За словами Трегубова, єдина ділянка, на якій росіяни зараз здатні наступати, - це Бахмутський напрямок, і вони це намагаються робити.
"Там теж зараз дуже жорсткі бої з дуже перемінним успіхом. Вони намагатимуться десь продавити українців, якісь свої дії подати як переможний наступ. Скоріше за все, вони кидатимуть зусилля на Бахмутський напрямок, але питання в тому, наскільки вони готові спалювати залишки своїх матеріальних і людських. В принципі, ми бачимо, що вони так і роблять на Правобережній Херсонщині, Балаклії. Це і є російською стратегією - спалювати людей у намаганні здобути хоч якісь, якщо не здобутки, то не віддати те, що вони взяли. Це є абсолютно нераціональним з точки зору військової майстерності, бо це призводить до того, що українці їх знищують у нерівних пропорціях", - заявив офіцер ЗСУ.
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