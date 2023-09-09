Варшава подала низку запитів про ексгумацію останків поляків в Україні

Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, передає радіо Wnet.

"…Крім згоди, яка була надана (в населеному пункті Пужники - ред.), є низка заявок, поданих на інші місця, де ми знаємо, що поховані жертви. І я вірю, що будуть чергові погодження і розпочнуться чергові пошукові роботи",- заявив Дворчик.

Він зауважив: Варшаву не влаштовує те, що процес надання українською стороною дозволів на ексгумацію є занадто повільним.