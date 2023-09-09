Варшава подала низку запитів про ексгумацію останків поляків в Україні
Польща подала заявки на проведення в кількох місцях ексгумацій польських жертв в Україні і розраховує, що зможе отримати на це позитивну згоду
Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, передає радіо Wnet.
"…Крім згоди, яка була надана (в населеному пункті Пужники - ред.), є низка заявок, поданих на інші місця, де ми знаємо, що поховані жертви. І я вірю, що будуть чергові погодження і розпочнуться чергові пошукові роботи",- заявив Дворчик.
Він зауважив: Варшаву не влаштовує те, що процес надання українською стороною дозволів на ексгумацію є занадто повільним.
- У липні повідомлялося, що більшість поляків виступають за те, щоб українська влада дозволила необмежені ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це свідчать результати опитування.
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