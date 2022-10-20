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Вартість пального в Україні суттєво не зросте й не матиме значного впливу на ціну продуктів, - голова Асоціації постачальників торговельних мереж

20 жовтня, 2022 четвер
10:58
Економіка

Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних мереж, вважає, що всі головні ризики вже були закладені у вартість продукції, враховуючи те, що ми пережили з лютого і до жовтня

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Всі головні ризики вже були закладені у вартість продукції, враховуючи те, що ми пережили з лютого і до жовтня. Відповідно, можу сказати, що паливо буде незначно впливати на кінцеву вартість продуктів, тому що вплив палива на ціну продуктів іноді буває перевищеним, від декількох до десяти відсотків. Зараз, коли повернули акцизи, було зрозуміло, що, наприклад, ціна на автомобільний газ підвищиться на 2 грн, на 95 пальне - десь до 5 грн і це означає, що всі імпортери та виробники потрохи підвищили свою вартість, тобто заклали ці всі ризики", - пояснив голова Асоціації постачальників торговельних мереж.

Олексій Дорошенко підсумував, що не буде суттєвого підвищення вартості продукції, оскільки все негативне ми вже з вами пережили.

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