Про це інформує Reuters.

Зазначається, що серед повернутих артефактів є мальовані горщики, голова статуї та монети. Найстарший з предметів датований 9 століттям до н.е. Крім того, є артефакти, що належать до періодів етруської цивілізації, Великої Греції та Римської імперії.

Вказано, що 145 предметів повернули в межах процедури банкрутства антиквара, ще 65 артефактів надійшли з музею Menil Collection в американському місті Х'юстон.

Повернення артефактів уможливила співпраця італійських та американських правоохоронних органів.