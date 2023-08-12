Вартують десятки мільйонів євро: Італія повернула зі США 266 викрадених стародавніх артефактів
Італія репатріювала зі США 266 стародавніх артефактів, які вартують десятки мільйонів євро: туди їх вивезла міжнародна мережа контрабандистів наприкінці 1990-х років
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що серед повернутих артефактів є мальовані горщики, голова статуї та монети. Найстарший з предметів датований 9 століттям до н.е. Крім того, є артефакти, що належать до періодів етруської цивілізації, Великої Греції та Римської імперії.
Вказано, що 145 предметів повернули в межах процедури банкрутства антиквара, ще 65 артефактів надійшли з музею Menil Collection в американському місті Х'юстон.
Повернення артефактів уможливила співпраця італійських та американських правоохоронних органів.
- 25 травня в Італії викрили мережу археологічних мародерів та міжнародних торговців давньогрецькими та римськими реліквіями. Вилучили понад 3500 артефактів та арештували 16 людей.
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