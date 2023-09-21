"Ваш Василь": документальна драма про Стуса вийшла у прокат в Україні

Про це йдеться у повідомленні на сторінці проєкту.

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"Документальну драму "Ваш Василь" треба глянути хоча б для того, щоб нагадати собі, за що ще ми не любимо все російське. Стус був із тих, хто вмів вести за собою людей. Він хотів писати вірші, а не бути донкіхотом. Та КДБ змусило його боротися з радянськими вітряками та врешті відібрало право голосу", - йдеться в анотації до фільму.

Родзинками стрічки проєкт називає музичний супровід, динамічний монтаж та атмосферні архівні кадри Києва.

"А ще близьке коло Стуса, яке бачило його вразливим і справжнім. Син Дмитро та сестра Марія і їхні сімейні історії. Іван Драч, Левко Лук’яненко, Василь Овсієнко, подружжя Довганів та інші дисиденти згадують, як Стус протестував на показі "Тіней забутих предків", як переживав смерть Горської та писав вірші в камері", - сказано в описі.

Також у фільмі покажуть обличчя Віктора Медведчука, який був адвокатом Стуса.

Нагадаємо, що за переконання щодо необхідності збереження й розвитку української культури Стус зазнав репресій з боку радянської влади й загинув у місцях несвободи. Після його смерті в 1989 році було засновано Премію ім. Василя Стуса. З 2016 року Премією опікуються Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво "Дух і Літера". Її щороку вручають 14 вересня.