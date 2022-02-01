Вашингтон відправив до Європи радницю для обговорення захисту України від кібератак РФ, - CNN
Заступниця радника президента США з національної безпеки та кібернетичних і нових технологій Енн Нойбергер зустрінеться з європейськими союзниками цього тижня, щоб обговорити шляхи підтримки цифрового захисту України у разі кібератак з боку Росії
Про це виданню CNN повідомив чиновник адміністрації Байдена.
Нойбергер зустрінеться з представниками НАТО та ЄС, щоб обговорити шляхи підвищення безпеки у кіберпросторі, "включаючи стримування, зрив і реагування на подальшу агресію Росії проти України, сусідніх держав і в нашому відповідних країн".
Радниця з кібербезпеки також проведе зустрічі з чиновниками Балтії, Франції, Німеччини та Польщі, щоб переконатися, що союзники США будуть єдиними у відповіді на будь-які кібератаки.
Як відзначає CNN, візит Нойбергер підкреслює, що американські чиновники розглядають кіберпростір як потенційний фронт будь-якого подальшого вторгнення в Україну з боку Росії. Українські чиновники також повідомили виданню, що кібератаки можуть зіграти роль у новому військовому наступі РФ.
19 січня президент Джо Байден заявив, що США готові відповісти власними кіберопераціями, якщо Росія здійснить нові кібератаки на Україну.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні є лише одна країна, яка могла б займатися кібератаками, - це Російська Федерація.
- 15 січня стало відомо, що до кібератаки на українські урядові сайти може бути причетна група хакерів, яку пов'язують з білоруською розвідкою.
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- Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна може поділитися зі США досвідом протистояння російським кібератакам.
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