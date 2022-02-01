Вашингтон відправив до Європи радницю для обговорення захисту України від кібератак РФ, - CNN

Про це виданню CNN повідомив чиновник адміністрації Байдена.



Нойбергер зустрінеться з представниками НАТО та ЄС, щоб обговорити шляхи підвищення безпеки у кіберпросторі, "включаючи стримування, зрив і реагування на подальшу агресію Росії проти України, сусідніх держав і в нашому відповідних країн".



Радниця з кібербезпеки також проведе зустрічі з чиновниками Балтії, Франції, Німеччини та Польщі, щоб переконатися, що союзники США будуть єдиними у відповіді на будь-які кібератаки.



Як відзначає CNN, візит Нойбергер підкреслює, що американські чиновники розглядають кіберпростір як потенційний фронт будь-якого подальшого вторгнення в Україну з боку Росії. Українські чиновники також повідомили виданню, що кібератаки можуть зіграти роль у новому військовому наступі РФ.



19 січня президент Джо Байден заявив, що США готові відповісти власними кіберопераціями, якщо Росія здійснить нові кібератаки на Україну.





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