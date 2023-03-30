Про це йдеться в заяві прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.

Білий дім рішуче засудив затримання пана Гершковича, а також продовження репресій російського уряду щодо журналістів і свободи преси.

"Минулої ночі представники Білого дому та Державного департаменту поспілкувалися з роботодавцем пана Гершковича, Wall Street Journal. Адміністрація також зв'язалася з його родиною. Крім того, державний департамент підтримував прямий зв’язок із російським урядом у цьому питанні, зокрема активно працюючи над забезпеченням консульського доступу до пана Гершковича", – додала Карін Жан-П'єр.

Вона також наголосила, що американці повинні прислухатися до попередження уряду США не їздити до Росії. А ті громадяни США, які проживають або подорожують у Росії, мають негайно виїхати звідти.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також закликав американських громадян покинути Росію та додав, що держдеп спілкується з Wall Street Journal щодо цієї ситуації. Крім того, він розповів, що державний департамент США звернувся до консульства, щоб надати затриманому всю належну підтримку.

"Найвищим пріоритетом державного департаменту є безпека громадян США за кордоном. Ми повторюємо наші рішучі попередження щодо небезпеки, яка існує для громадян США в Російській Федерації. Громадяни США, які проживають або подорожують територією Росії, повинні негайно виїхати, як зазначено в наших порадах для подорожей до Росії", – наголосив Блінкен.