Ватажка бойовиків "ДНР" Басуріна забрало ФСБ. Балакав зайве про хімічну зброю, - ГУР

Про це сьогодні, 16 квітня 2022 року, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає Еспресо.TV.



"Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР", - зазначає українська військова розвідка.



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Розправу над ним пов’язують з "необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя".

Нагадаємо, рашистські ЗМІ поширили заяву Басуріна, що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" у Маріуполі немає сенсу. Мовляв, доцільно перекрити всі виходи та вдарити хімічною зброєю.