Ватажка бойовиків "ДНР" Басуріна забрало ФСБ. Балакав зайве про хімічну зброю, - ГУР
В окупованому Донецьку співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали неофіційного речника "міністерства оборони" терористичної організації "ДНР" Едуарда Басуріна, що називає себе "полковником"
Про це сьогодні, 16 квітня 2022 року, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає Еспресо.TV.
"Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР", - зазначає українська військова розвідка.
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Розправу над ним пов’язують з "необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя".
- Нагадаємо, рашистські ЗМІ поширили заяву Басуріна, що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" у Маріуполі немає сенсу. Мовляв, доцільно перекрити всі виходи та вдарити хімічною зброєю.
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