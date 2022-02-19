Ватажок "ЛНР" Пасічник також оголосив "мобілізацію", чоловіків призовного віку не випускатимуть з ОРЛО

Про це повідомляють російські пропагандистські сайти.

В "указі" усім чоловікам з окупованої частини Луганської області наказано прибути у "військкомати".

Мобілізація оголошена нібито для "відбиття агресії проти "ЛНР". До терористичних угруповань призивають усіх чоловіків віком від 18 до 55 років, які перебувають на військовому обліку, а також у запасі. Їм заборонено виїжджати із ОРЛО.

Пасічник дозволив вилучати транспорт та інше необхідне терористам майно у підприємств, організацій та цивільних.

Пасічник підписав "указ" про загальну мобілізацію слідом за ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним.

Нагадаємо, 19 лютого ватажок підконтрольних Росії терористів Денис Пушилін підписав "указ" про загальну мобілізацію у ОРДО.

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