Ватикан розпочав збір коштів для закупівлі термобілизни для українців
Ватикан запустив у четвер кампанію зі збору коштів для відправки термобілизни в Україну, щоби допомогти людям пережити зиму в умовах війни з Росією
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням, представники служби Ватикану, що відповідає за благодійність, перебувають у контакті з італійським краудфандинговим вебсайтом eppela.com, збираючи кошти на придбання одягу.
Глава офісу кардинал Конрад Краєвський розповів, що італійські компанії вже відгукнулися на попередній заклик, пожертвувавши термобілизну або надавши її за собівартістю. Усю зібрану білизну Краєвський привезе в Україну особисто.
- Раніше Папа Римський Франциск пропонував посередництво у перемовинах між Україною та РФ задля завершення війни.
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