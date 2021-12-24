Ватикан ввів обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для своїх співробітників

Про це повідомляє Catholic News.



Згідно з опублікованими 23 грудня новими правилами, Ватикан ввів обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для усіх співробітників, які не можуть надати докази одужання від нього.



Видання зазначає, що ці заходи вживаються, аби залишати Ватикан відкритим та захистити людей від нового зростання рівня зараження COVID-19.



Раніше Ватикан вимагав від невакцинованих працівників негативний результат тесту на COVID-19 кожні 48 годин.



Співробітникам Ватикану, які не зможуть надати докази вакцинації або видужання, не дозволять виходити на роботу. Вони не отримуватимуть зарплату, однак соціальну допомогу їм залишать.



Випадки, коли працівники не можуть бути вакциновані за медичними причинами, будуть окремо розглянуті Державним секретаріатом Ватикану за консультацією зі службою охорони здоров’я.



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