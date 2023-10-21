Ваучери на навчання від держави: понад 15 тис. українців зможуть безкоштовно отримати освіту, з них понад 3 тис. ВПО

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що під головуванням міністерки Ірини Верещук відбулася нарада з питань працевлаштування та професійного навчання ВПО.

"Учасники наради обговорили програму ваучерів на навчання, за якою визначені категорії громадян мають право безоплатно пройти навчання у закладах освіти. Зокрема, перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізацію чи підвищення кваліфікації", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за ваучерами можна навчатися на 124 професії та спеціальності. Вказано, що найпопулярнішим є напрямок психології.

Серед найбільш затребуваних професій, які опановують ВПО, опинилися:

• соціальна робота, медсестринство та дошкільна освіта;

• водій автотранспортних засобів;

• будівництво та цивільна інженерія;

• агрономія;

• електроенергетика, електротехніка й електромеханіка;

• підприємництво і торгівля;

• кухар.

Щоб отримати ваучер внутрішнім переселенцям потрібно звернутися до центру зайнятості або ж подати онлайн-заявку.