Ваучери на навчання від держави: понад 15 тис. українців зможуть безкоштовно отримати освіту, з них понад 3 тис. ВПО
В Україні, станом на 18 серпня, було видано 15 353 ваучери на безкоштовну освіту, 3 200 з них отримали внутрішньо переміщені особи
Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що під головуванням міністерки Ірини Верещук відбулася нарада з питань працевлаштування та професійного навчання ВПО.
"Учасники наради обговорили програму ваучерів на навчання, за якою визначені категорії громадян мають право безоплатно пройти навчання у закладах освіти. Зокрема, перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізацію чи підвищення кваліфікації", - йдеться у повідомленні.
Загалом, за ваучерами можна навчатися на 124 професії та спеціальності. Вказано, що найпопулярнішим є напрямок психології.
Серед найбільш затребуваних професій, які опановують ВПО, опинилися:
- • соціальна робота, медсестринство та дошкільна освіта;
- • водій автотранспортних засобів;
- • будівництво та цивільна інженерія;
- • агрономія;
- • електроенергетика, електротехніка й електромеханіка;
- • підприємництво і торгівля;
- • кухар.
Щоб отримати ваучер внутрішнім переселенцям потрібно звернутися до центру зайнятості або ж подати онлайн-заявку.
- Раніше в Україні почали видавати ваучери на навчання за спеціальністю "сапер". Навчання здійснюватимуть у восьми закладах освіти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе